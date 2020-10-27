İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Çabukel, partisinin 3.yılını Aksu Haber’e değerlendirdi

İYİ Parti nin 3'üncü kuruluş yıldönümü İzmir Gündoğdu meydanı’nda kutlandı. Törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye gönderdiği kutlama mesajı okundu. Erdoğan’ın gönderdiği mesajda nazik davetiniz için teşekkür ediyor, İYİ Parti’nin 3’üncü yaşını gönülden tebrik ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel İYİ Parti'nin 3.yılını Aksu Haber’e değerlendirdi.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel: ''Kadrolarımızla çok iyi işler yapmaya başladığımızı tüm Türkiye’ye gösterdik.'' dedi.

Konuşmasının devamında ''İktidara en büyük aday olduğumuzu yeniden gösterdik.'' dedi.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel son olarak ''Kahramanmaraş genelinde bütün vatandaşları kucaklayacak işler yapmaya çalışıyoruz'' dedi.