İyi Partili İlçe Başkanından Büyük Gaf

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yurt ve konaklama ihtiyacı olan üniversite öğrencileri için Gençlik Noktaları ve whatsapp iletişim hattı oluşturulduğunu açıklamıştı.

Buralarda alınan başvurularla öğrencilere konaklama imkanı sağlanmaya başlamıştı. Bu çalışma sürerken muhalefetten ilginç bir gaf geldi.

İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Murat Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanının paylaşımından iki gün sonra, 25 Eylül Cumartesi günü bir açıklama yaparak, “Onikişubat belediyesine ait şekerdere yolu üzerindeki bildiğim kadarıyla şuan kullanılmayan binayı ivedi bir şekilde yurta çevirip dışarıdan gelen

öğrencilerin ihtiyaçları için kullanıma açması gereklidir.” ifadelerini kullandı.

Oysa ki Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün paylaşımıyla birlikte şehirde konaklama ihtiyacı olan öğrencilerin başvuruları alınmış, konaklama imkanı sunulmaya başlanmıştı.

İyi Parti ilçe başkanının öğrencilere konaklama imkanı sağlanıyorken hiçbir çalışma yapılmıyormuş gibi iktidara seslenmesi, “Onlar konuşur, AK Parti yapar” sloganını tekrar akıllara getirdi