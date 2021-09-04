İzmir Maraşder yeni başkanıyla Kahramanmaraş’ta

Bu kapsamda Germenicia Otelde kent genelinde faaliyet gösteren basın mensupları ile bir araya gelen başkan Narlı ve yönetim kurulu üyeleri bir takım istişarelerde bulundu.

Germenicia Otel toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan dernek başkanı Safa Narlı önümüzdeki süreçte yürütülecek faaliyetler ve düzenlenecek etkinlikler hakkında da bilgiler verdi.

Ayrıca Başkan Narlı yeni hizmet binalarının 11 eylülde açılışını yapacakları ve ardından Maraş buluşmaları gerçekleştireceklerine dikkat çekti.

STK’ların yardımlaşma ve dayanışmanın merkezlerinden olduğunu dile getiren başkan narlı daha katma değerli bir toplum için çalıştıklarını vurguladı.

EXPO 2023 projesinin de kentin gelişimi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen başkan narlı emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Üniversitene hoş geldin ede” sloganıyla bir çalışma başlattıklarına dikkat çeken İzmir Maraşder Yönetim Kurlu Başkanı Safa Narlı 3 bin civarı Kahramanmaraşlı genci İzmir de karşılayacaklarını söyledi.