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İzmir Turizm Fuarında Kahramanmaraş Rüzgârı

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerini 58 farklı ülkeden ziyaretçilerin yer aldığı 15'inci Travel Turkey İzmir fuarında tanıtıyor. Kentin tescilli lezzetleri, kültür yayınları ve turizm noktaları 4 Aralık Cumartesi gününe kadar seyahat tutkunlarının beğenisine sunulacak.

KAHRAMANMARAŞ 03.12.2021, 10:55
İzmir Turizm Fuarında Kahramanmaraş Rüzgârı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kapılarını ziyaretçilerine açan 15'inci Travel Turkey İzmir fuarında yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayelerinde düzenlenen fuarda Kahramanmaraş’ın tarihi, turistik ve kültürel değerleri 58 farklı ülkeden gelen ziyaretçilere tanıtılıyor. Açılan stantta şehrin 18 coğrafi işaretli ürününün yanı sıra, dondurma, tarhana, fıstık ezmesi, pul biber gibi geleneksel lezzetler ve yemeni, simsırma, bakır ve ahşap ürünleri de katılımcılara sergileniyor. Kültür Yayınları tarafından hazırlanan süreli ve süresiz eserlerin ziyaretçilere hediye edildiği fuarda dijital panolardan da Yedikuyular Kayak Merkezi, Başkonuş Yaylası, Yeşilgöz, Ilıca, Ulu Camii, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi gibi şehrin onlarca turizm noktası seyahat tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Fuarizmir’de yer alan stant 4 Aralık Cumartesi gününe kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Turizm Potansiyelimizi Güçlendiriyoruz

Düzenlenen fuarda konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Selahattin Uğur, “Kahramanmaraş’ımızın turizmde bilinmeyen yönlerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Özellikle Yedikuyular Kayak Merkezi’miz ciddi bir rağbet görüyor. Bunları göstermeye çalışıyoruz. Yine coğrafi işaretli ürünlerimizi, yöresel lezzetlerimizi tanıtıyoruz. Kahramanmaraş’ımıza ait tüm güzellikler burada” ifadelerini kullandı.

#Büyükşehir Belediyesi #Kahramanmaraş
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