Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır



Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezinde bu hafta itibariyle tesislerin faaliyete geçmesi için hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı kayak merkezinde meydana gelebilecek olası mahsur kalma, kaza gibi olaylarda ilk müdahalenin yapılması için arama kurtarma timlerini bölgede görevlendirdi.