Jandarma'dan sivil trafik denetimi

Pazarcık ilçesinde trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, Sivil Jandarma trafik personelince toplu taşıma yapan araçların denetimi yapıldı. Uygulamada şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları hususu kontrol edildi. Uygulamada servis şoförü ve yolculara uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı. Kazaların önlenmesi amacıyla sivil olarak icra edilen denetimler aralıksız sürüyor.