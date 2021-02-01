Jandarma ekipleri çocukları sevindirdi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama ise şu şekilde: Türkoğlu Mrk.J.Krk.K.lığınca, 01.02.2021 günü Türkoğlu İlçesi, Beyoğlu Mahallesinde sokakta ve evlerinin bahçesinde oyun oynayan çocuklara Komutanlığımızca hazırlanan oyuncak hediyeler verilmiş olup, ayrıca kardan adam yapıp birlikte kar topu oynanmıştır. Çocukların aileleri, jandarmanın bu uygulamasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek jandarmaya teşekkürlerini bildirmişlerdir.