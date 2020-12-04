Jandarma Ekipleri Kadınlara Karanfil ve Maske Dağıttı
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Dolayısıyla Dulkadiroğlu İlçesi Çarşı Merkezinde Kadınlara Karanfil Ve Maske Dağıtımı Yaptı Ve Kadın Hakları Günlerini Kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 04.12.2020, 18:18
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Dolayısıyla Dulkadiroğlu İlçesi Çarşı Merkezinde Kadınlara Karanfil Ve Maske Dağıtımı Yaptı Ve Kadın Hakları Günlerini Kutladı.
Öte Yandan Jandarma Ekipleri Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) Hakkında Bilgiler Verdi.
Vatandaşlar İl Jandarma Komutanlığının Yapmış Olduğu Düşünceli Davranıştan Dolayı Teşekkürlerini Dile Getirdiler.
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