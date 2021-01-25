Jandarma ekipleri kayak merkezinde çocuklarla etkinlik gerçekleştirdi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca, 25 Ocak 2021 günü Aile içi şiddetle Mücadele ve Kadın Çocuk Kısım Amirliği tarafından Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yedikuyular Kayak merkezinde bulunan çocuklar ile beraber kardan adam yapıldı, kızakla kayak yapıldı ve kartopu oynanarak oyun sonunda çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.