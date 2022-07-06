Jandarma ekipleri muhtarları bilgilendirdi
Kahramanmaraş’ta jandarma trafik timleri, traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi kapsamında mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirmede bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2022, 13:27
Andırın İlçe Tarım Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan seminerde jandarma trafik timleri, traktörlerde ”Rops demiri (koruma çerçevesi), Sarı çakar lamba kullanılması ve römorkların arka tarafına gece şartlarında görünürlüğü artırıcı (2) adet Üçgen Reflektör takılması” konusunda Muhtarlara bilgi verdi.
Namaz Vakti 06 Temmuz 2022
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|49
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|48
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|36
|45
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|36
|45
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|36
|44
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|36
|44
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|38
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|38
|40
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|38
|39
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|38
|38
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|38
|35
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|38
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|38
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|38
|73
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|38
|71
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|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
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|38
|62
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|38
|59
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|55
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|38
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|46
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|42
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|42
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|39
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|38
|39
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|39
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|38
|38
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|38
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