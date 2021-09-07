Jandarma ekipleri öğrencileri yalnız bırakmadı!
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılının açılması nedeniyle sorumluluk bölgesinde yer alan okulları ziyaret ederek, öğrencilere çikolata ve çocuk dergisi hediye etti.
KAHRAMANMARAŞ 07.09.2021, 11:25 07.09.2021, 12:01
Okullarda öğrencilerle tek tek ilgilenen jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında öğrenci velilerine bilgilendirmede bulundu.
Ziyaretler sırasında okul taşıtlarına yönelik denetimlerde de bulunan jandarma trafik timleri, araç sürücüleri trafik kuralları konusunda uyarıda bulunarak, okul ve öğrenci güvenliği kapsamında faaliyetlerinin aralıksız süreceğini söyledi.
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