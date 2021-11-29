Jandarma ekipleri traktör sürücüleri tek tek bilgilendirdi
Kahramanmaraş’ta trafik ekipleri, traktör Kazalarını önlemek amacıyla sorumluluk bölgesinde mahallerde yaşayan sürücüleri ikametlerinde tek tek ziyaret ederek, eğitim verdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.11.2021, 19:06
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Afşin, Pazarcık, Göksun, Türkoğlu, Elbistan ilçelerinde ikamet eden traktör sürücülerini, traktör ve tarım araçların karıştığı trafik kazaların önlenmesi konusunda bilgilendirdi.
Jandarma ekipleri, özellikle sürücülerin araçların altında kalarak ölmesi veya yaralanmasını engelleyen Koruma Çerçevesi (ROBS demiri) kullanmaları, römorkların arkasına reflektör takılarak kullanılması, traktör üzerine monte edilen sarı çakarlı lambanın taktırılarak kullanılması ve traktörlerin sigorta-muayenesinin yapılması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.
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