Jandarma kadına şiddete ‘Hayır’ dedi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını birer birer tamamlıyor. Bu kapsamda bir süre önce Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Afşin’in merkezinde başlatılan asfalt çalışmaları tamamlandı. 1,5 Milyonluk yatırımla, Elçibey, Atatürk ve Afşinbey caddeleri yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmayla ilçe merkezindeki ulaşım standardı yükselmiş oldu. İlçenin ticari faaliyetlerinin de büyük bir bölümünün karşılandığı caddelerdeki esnaflar gerçekleştirilen çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.