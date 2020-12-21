Jandarma öğrencilere Zoom‘dan trafik eğitimi verdi
Türkoğlu ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri ortaöğretim öğrencilere Zoom programı üzerinden EBA yayınına katılarak trafik eğitimi verdi.
KAHRAMANMARAŞ 21.12.2020, 15:22
Kadıoğlu Ortaöğretim Okulu öğrencilerine trafik kuralları, yaya geçidi, trafik ışık levhaları hakkında bilgi aktarıldı.
Ayrıca öğrencilere korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı hakkında bilgi verildi.
Trafik personelleri tarafından icra edilen programa katılan öğrenciler, jandarma ekiplerini karşılarında görünce mutluluk yaşadı.
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