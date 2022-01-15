Jandarma ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirdi
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirdi.
KAHRAMANMARAŞ 15.01.2022, 14:26
İlçeye bağlı Dereli Mahallesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, E.S. (34) yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada sürücü koltuğunun altında ruhsatsız tabanca bulundu. Ruhsatsız tabancaya el koyan ekipleri, E.S. hakkında yasal işlem balattı.
Jandarma ekipleri ayrıca Dereli Mahallesinde devri görevi sırasında üst aramasını yaptığı Ö.Ö.B. (27) üzerinde uyuşturucu madde buldu. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Ö.Ö.B. hakkında yasal işlem başlattı.
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