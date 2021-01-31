Jandarma sokak hayvanlarına yem bıraktı
KAHRAMANMARAŞ 31.01.2021, 21:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam edilen gerek hafta sonunda sokağa çıkma yasağı nedeniyle, gerekse yoğun kar ve kış şartları nedeniyle jandarma sokaktaki hayvanları unutmadı. İki gündür vatandaşların evlerinde kaldığı ilçeye bağlı mahallelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara Türkoğlu jandarma ekipleri sokak sokak gezerek, birçok sokak hayvanına yiyecek verdi. Ayrıca Jandarma, bazı mahallelerin belirli noktalarına da hayvanlar için ekmek ve mama bıraktı.
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