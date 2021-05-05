Jandarma trafik ekipleri Elmalar Mahallesi’ndeydi!

Kahramanmaraş il jandarma komutanlığına bağlı trafik şube müdürlüğü ekipleri, 7 bin nüfuslu elmalar mahallesinde, çocuklara çeşitli hediyeler vererek trafik haftasını kutladı.



Jandarma ekipleri mahalleye ‘Atatürk çocukları’ marşıyla girdi. Marşı duyan çocuklar jandarma ekiplerine, el sallayarak karşılık verdi.



İl jandarma trafik şube müdürlüğü ekipleri, kendilerini karşılayan çocuklarla sohbet ederek, pandemi önlemleri kapsamında boyama kitabı ve oyuncak dağıttı.



7 yaşındaki Kevser de jandarma ekiplerine çiçek vererek teşekkür etti.



Kevser, daha sonra jandarma ekipleri tarafından jandarma otosuna bindirildi. Kevser’in en büyük hayali ise büyüyünce jandarma olmak.