Jandarma Trafik Timlerinden anlamlı ziyaret!
Jandarma Trafik Timleri Down Sendromlu Bireyleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2022, 15:57 23.03.2022, 17:56
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması maksadıyla sorumluluk sahasında bulunan Dawn sendromlu bireyleri "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında ziyaret etti.
Ziyarette özel çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Daha sonra Jandarma trafik yeleği giydirilerek Jandarma arabası gezdirildi. Özel çocukların aileleri bu ziyaretten dolayı mutluluklarını belirterek Jandarma ekiplerine teşekkürlerini ilettiler
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