Jandarma ve polis engellileri unutmadı!

İmalı'nın sağlıklı olup polis olma hedefine ilişkin söylemlerinden etkilenen Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çimen'in talimatıyla harekete geçen ekipler, hasta çocuğa 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sürpriz ziyarette bulundu.

Anne Nejla İmalı da polis teşkilatının göstermiş olduğu ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Öte Yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan doğuştan Multipl Skleroz (MS) hastası İzzet (15) ve Eren Polat (6) kardeşleri ziyaret etti.

Daha sonra ekiplerce jandarma aracına bindirilen kardeşlerden Eren Polat, mahallede tur attı.

Anne Zübeyde Polat, jandarma ekiplerinin çocuklarına unutamayacakları bir gün yaşattığını söyledi.