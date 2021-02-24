Jandarma’dan dronlu denetim
Elbistan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından trafik kazalarını en aza indirmek ve sürücülerde her an takip edilme hissi yaratmak için dronlu yol kontrolü yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2021, 12:07 24.02.2021, 12:27
Elbistan Jandarma Trafik Timlerince, Elbistan - Çogulhan yolunda kış şartlarında meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, drone İle Trafik Denetimi yapıldı.
Uygulamada sürücüler, kış şartlarında dikkat edilmesi gereken trafik tedbirleri ve genel trafik kuralları konusunda da bilgilendirildi.
Yapılan uygulamada; 62 araç ve 75 şahsın sorgulaması yapılıp,3 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamak tan 1 araç sürücüsüne ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı toplam bin 76 lira trafik idari para cezası uygulandı.
Kazaların önlenmesi amacıyla jandarma trafik timlerinin denetimleri aralıksız olarak sürdüreceği öğrenildi.
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