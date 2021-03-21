JÖAK Tırı Kahramanmaraş'ta
Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) personellerinin kullandığı ürünlerin yer aldığı satış tırı Kahramanmaraş’a geldi.
KAHRAMANMARAŞ 21.03.2021, 16:32 21.03.2021, 19:25
İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Özel Harekat Komutanlığı izni ile il il gezerek jandarma ürünlerinin satışa sunulduğu JÖAK Tırı’na Kahramanmaraş halkı yoğun ilgi gösterdi.
Satış tırında Türkiye’nin gözbebeği olan Jandarma Özel Kuvvetler mensuplarının kullandığı tişört, pusula, saat, künye, bileklik ve şapka gibi çeşitli ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuluyor.
Türkiye’yi dolaşan tır halka hem Jandarma teşkilatını tanıtırken, hem de şehit ve gazi ailelerine destek oluyor.
Tırın yarından itibaren Türkoğlu ve diğer ilçelerde gitmesi planlanıyor.
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