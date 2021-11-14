Kabına sığmayan gençler TÜGVA kampında buluştu

TÜGVA’lı gençler okul yorgunluklarını atacakları hafta sonu kamplarında; el sanatları, edep-adap sohbetleri, marşlar, voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi, satranç gibi pek çok etkinliğin yanı sıra kamp yerlerine özgü aktivitelerle stres atıyor.

TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada gençleri çok önemsediklerini söyleyerek bu tür kampların devam edeceğini vurguladı.