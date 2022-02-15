Kablo hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlçe genelinde yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine bir aracı durduran jandarma ekipleri, yapılan kontrolde bakır kablo bulmasıyla Y.G.(35), Y.D.33) ve C.K’yi (20) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, çeşitli tarihlerde kablo hırsızlığı yaptıklarını itiraf etti.

Araçta bulunan kablo ve kablo kesmekte kullanılan aletlerle el koyan ekipler, şüphelileri gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edecek.