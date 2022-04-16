Kaçak keklik avcısına 6 bin lira ceza
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde canlı mühreyle keklik avlayan kişiye 6 bin 500 lira ceza kesildi.
KAHRAMANMARAŞ 16.04.2022, 20:07
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Barış ve Hançıplaklar mahallelerinde yaptıkları denetimlerde canlı mühre kullanarak avlandığı tespit edilen kişiyi yakaladı.
Kaçak avcının yanında canlı mühre olarak kullanılan kınalı keklik ile kafes ve tuzak bulundu.
Malzeme ve kekliklere ekiplerce el konuldu. Kaçak avlanan A.O'ya üç ihlalden 6 bin 500 lira para cezası uygulandı.
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