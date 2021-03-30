KADAK Dağcılık Kulübü, Kahramanmaraş’ta bir ilki gerçekleştirdi
2007 yılında Sait Kılıçsayan tarafından kurulan Kahramanmaraş Dağcılık Kulübü kentte dağcılık sporunun yaygınlaşması ve doğa turizmin artması için önemli faaliyetlerde bulunuyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.03.2021, 15:35 30.03.2021, 17:54
Bu tür faaliyetler için keşifler yapan ve Aksu tv ekranlarının sevilen programı Serüven Zamanı yapımcısı Sait Sait Kılıçsayan'ın il dışına gitmesinden dolayı KADAK başkanlık görevi şehrde bir ilk olarak genç bir bayana verildi.
Yeni KADAK Dağcılık Kulübü başkanı olan Büşra Tecirli “Sait hocamın izinden daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum.” dedi.
Etkinliklere katılan üyelerde yeni başkanı kutladılar ve kentte ilk kez bir bayan dağcının başkan olduğunu ve güzel hizmetler vereceğini ifade ettiler.
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