Kademeli normalleşme ile kentte yoğunluk yaşandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma saat 05.00 itibariyle sona erdi.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2021, 10:13 17.05.2021, 18:41
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Kent merkezinin birçok noktasında işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.
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