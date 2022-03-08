Kadın girişimcilerden Başkan Okumuş’a teşekkür

Kadınlara pozitif ayrımcılık çalışmalarıyla takdir toplayan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, kadın girişimciler ve kooperatif başkanları tarafından takdir edildi. Her türlü katkı ve desteklerinden dolayı Türkoğlu Belediye başkanı Osman Okumuş’a teşekkür ettiler.

Daha önce gezi turlarının yanı sıra sinema ve bir çok sosyal faaliyet alanında çalışmalar yürüten Türkoğlu Belediyesi kadın girişimcileri de desteklemeye devam ediyor.

Kadın akademisi parkı parkında, sadece kadınların girebildiği parkta el sanatları yapan Nihal Kesici, tarım işçileri ve sadece kadınlardan oluşan Türkoğlu mahalleleri Tarımsal kooparatifi başkanı Cennet Polat teşekkürlerini ilettiler.