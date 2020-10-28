Kadın Hastalıkları ve Doğum Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener'den Aksu Haber'e açıklamalar!
Tıp mezunları bu yıl uzmanlık için beyin cerrahisi ve jinekolojiyi neredeyse hiç tercih etmedi, genel cerrahi ve kalp-damar cerrahisi ise alt sıralara düştü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, bu bölümlerin neden tercih edilmediğini Aksu Haber'e açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2020, 18:54
Tıp mezunları bu yıl uzmanlık için beyin cerrahisi ve jinekolojiyi neredeyse hiç tercih etmedi, genel cerrahi ve kalp-damar cerrahisi ise alt sıralara düştü.
Uzmanlara göre cerrahinin tercih edilmemesinde performans sistemi, uzun nöbetler, hekime şiddet ve açılan tazminat davaları gibi nedenler etkili oldu.
Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları doğrultusunda yerleştirmeler tamamlandı.
Yerleştirmeler sonucunda beyin cerrahisi ve kadın doğum alanlarının neredeyse tercih edilmediği, genel cerrahi ve kalp-damar cerrahisinin ise tercihte alt sıralara düştüğü belirlendi.
Geçmiş yıllarda yarışa girilen alanların şimdi hiç tercih edilmiyor olmasının ise ilerleyen dönemde sağlık açısından önemli sorunlara neden olacağı belirtiliyor.
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