Kadın ve Demokrasi Derneğince hazırlanan özel kamu spotu tanıtıldı

Geçtiğimiz yıllarda "Sen Varsan Şiddete Yer Yok", "Şiddete Göz Yumma", "Şiddete Hakkın Yok" gibi çeşitli kampanyalarla kadına yönelik şiddet sorununa dikkati çeken KADEM temsilcileri, bu yıl "Sevgi İle Şiddet Yan Yana Gelmez" sloganlıyla kamuoyuna seslendi.

İlk gösterimi gerçekleşen kamu spotunda, karşılıklı sevgiyle çıkılan yolda kadınların, şiddet türlerini ve şiddetin "geliyorum" dediğini fark etmeleri amaçlandı.

KADEM'in Kahramanmaraş Şubesi'nde kamu spotu tanıtımında konuşan İl Temsilcisi Mutlu Aslantürk, kampanyanın son yıllarda sevgi sözcükleri ile yan yana getiren hastalıklı yaklaşımların önüne geçebilmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’da 183 hattının öneminden bahsederek, 183 hattının nasıl kullanılmasını gerektiği anlattı.

Muhabir: Gökhan Çalı

