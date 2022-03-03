‘Kadın ve Spor’un Konuğu Şampiyon Kadınlar Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Kadın ve Spor’ adlı söyleşi etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, öğretim görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin konukları hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda adlarından söz ettiren Paralimpik Yüzücü Sevilay Öztürk ve Halter Avrupa Şampiyonu Melike Günal oldu. Kadının isterse her şeyin üstesinden gelebileceğini ifade eden konuklar, kadının hem sosyal hem de spor alanında daha aktif rol alması gerektiğini vurguladılar.

Piyano Performansı Seyirciden Alkış Aldı

Başarılı sporcular Sevilay Öztürk ve Melike Günal ile gerçekleştirilen söyleşi etkinliğinin ardından Besteci Melek Ayçin Yıldırım sahne aldı. Yıldırım, piyano performansıyla dinleyicileri mest etti. Programın açılış konuşmasını yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Alanında uzman konuklarımız kadınların gücünü, hayatımızdaki yerini ve önemini bizlere anlatıyor. Etkinliklerimize katılım gösteren tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kadınların Gücünü Bizlere Gösterdiler

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, “Bugün azim ve başarılarıyla takdir toplayan değerli iki sporcumuz bizlerle. Hem ulusal hem de uluslararası pek çok müsabakaya çıkmış ve başarılar kazanmış sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Her iki sporcumuz da çeşitli zorluklar yaşadı ancak pes etmeyerek çalışmaya devam ettiler. Nihayet emeklerinin karşılıklarını aldılar ve bunun devamının geleceğine de inancım tam. Başarılarıyla hepimizin göğsünü kabartan kadın sporcularımızın tüm kadınlara örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.