Kadına şiddete dur diyelim!
Büyükşehir Belediyesi ve Valilik koordinasyonunda 25 Kasım Perşembe günü (yarın) kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve farkındalık yürüyüşü düzenlenecek.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2021, 18:18
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle anlamlı bir etkinliğe daha imza atılıyor. Bu kapsamda, 25 Kasım Perşembe günü (yarın) Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle farkındalık yürüyüşü düzenlenecek. Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim temasıyla gerçekleşecek yürüyüş, saat 10.00’da Valilik önünden hareketle başlayacak. Yapılan açıklamada düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.
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