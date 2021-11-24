Kadına şiddete dur diyelim!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle anlamlı bir etkinliğe daha imza atılıyor. Bu kapsamda, 25 Kasım Perşembe günü (yarın) Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle farkındalık yürüyüşü düzenlenecek. Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim temasıyla gerçekleşecek yürüyüş, saat 10.00’da Valilik önünden hareketle başlayacak. Yapılan açıklamada düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.