Kadınlar Günü’nde İki Etkinlik Birden

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle Kadınlar Günü dolaysıyla düzenlenen etkinlikler gerçekleştirilecek iki programla noktalanacak. Bu kapsamda, 8 Mart Salı günü (yarın) Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde ‘Resim ve Kadın’ adlı çalıştay düzenlenecek. Resim sanatının önemli isimlerinden olan Müfide Kadri ve Aliye Berger’in merkezde tutulacağı etkinlik, resmin büyülü dünyasını keşfetmek isteyen sanatseverleri bekliyor. Saat 11.00’da başlayacak ve sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek etkinlikte yer almak isteyen vatandaşlar 0533 440 30 46 ve 0530 925 71 28 numaralı telefonlar üzerinden başvuru yapabiliyor.

Kapanış Konseri

Dünya Kadınlar Günü kapsamında 8 Mart Salı günü (yarın) düzenlenecek diğer bir etkinlikte ise KSÜ akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül ve Soner Okan’ın şefliğinde kapanış konseri dinleyicilerle buluşacak. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek konser etkinliği saat 18.30’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler Salı günü gerçekleştirilecek iki programla noktalanacak. Her iki etkinliğimize de tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

