Kadınlar Gününde Şehir Karanfillerle Donatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla örnek bir farkındalık çalışmasını hayata geçirdi. Şehrin muhtelif yerlerindeki açık hava reklam alanları karanfillerle donatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün kutlama mesajının da yer aldığı karanfiller, vatandaşlarda da ilgi uyandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden vatandaşlar, “Dünya Kadınlar Günü’nde bizleri unutmayarak karanfiller hediye eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e bu ince davranışı için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.