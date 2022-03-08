Kadınlar Gününde Şehir Karanfillerle Donatıldı
Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farkındalık oluşturma amacıyla şehir genelindeki açık hava reklam alanlarını karanfillerle donattı.
KAHRAMANMARAŞ 08.03.2022, 15:44 08.03.2022, 18:04
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla örnek bir farkındalık çalışmasını hayata geçirdi. Şehrin muhtelif yerlerindeki açık hava reklam alanları karanfillerle donatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün kutlama mesajının da yer aldığı karanfiller, vatandaşlarda da ilgi uyandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden vatandaşlar, “Dünya Kadınlar Günü’nde bizleri unutmayarak karanfiller hediye eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e bu ince davranışı için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.
Namaz Vakti 08 Mart 2022
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Puan Durumu
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|28
|46
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|28
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|O
|P
|1. Ankaragücü
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|58
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|27
|55
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|27
|46
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|26
|46
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|27
|44
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|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
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|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
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|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
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|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
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|26
|31
|14. Elche
|27
|29
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|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18