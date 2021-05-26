Kadıoğluçiftliği’nde asfalt tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarını sırasıyla hayata geçiriyor. Türkoğlu ilçesi Kadıoğluçiftliği mahallesinin toplam 3 bin 100 metrelik arterinde yenileme çalışmaları tamamlanıyor. Genişliği 9 metre olan arterde sıcak asfalt uygulamasında sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde başlatılan çalışmalarda yoğun mesai sarf eden Büyükşehir ekipleri, arterin yenilemesini yaklaşık bir haftada gerçekleştirmiş oldu. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım için kullanılan güzergâh, transit geçişlere ve ticari sevkiyatlara kolaylık tanıyacak. Seracılık bölgesi olarak bilinen mahalle şehir içi tarımsal üretim merkezleri arasında yer alıyor. Ayrıca yıllık 30 bin tona yakın sebze üretimi gerçekleştirilen bölge, şehrin gıda ihtiyaçlarının büyük bölümüne cevap veriyor.