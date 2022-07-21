Kadir Akdağ ve Nurgül Efe dünyaevine girdi!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’inde katıldığı düğün töreni Onikişubat ilçesinde bir salonda gerçekleştirildi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, Efe ve Akdağ ailelerini tebrik ederek, genç çifte mutluluklar dileğinde bulundu.



Genç çiftin nikâhını Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kıyarken, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de nikâh şahitliği yaptı.



Aksu TV ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.