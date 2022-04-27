Kadir Gecesi bugün ibadet ve duayla idrak edilecek!

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan İl Müftü Vekili Cafer Kılınç, Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Konuşmasının devamında Kılınç, Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanan Kadir Gecesinin ibadetle geçirilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.