Kadir Karadutlu: ''Bu yarışmayı da birincilikle bitireceğim''
Kadir karadutlu geçen yıl vücut geliştirme yarışmasına katılarak şampiyonluk kazandı. Daha sonra bu alanda kendisini geliştirerek tekrarda yarışmalara katılmaya hazırlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.08.2020, 17:38
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Kadir Karadutlu geçen yıl vücut geliştirme yarışmasına katılarak şampiyonluk kazandı. Daha sonra bu alanda kendisini geliştirerek tekrarda yarışmalara katılmaya hazırlanıyor.
Kendi işlettiği spor salonunda eğitmenlik yapan karadutlu şampiyonaya nasıl hazırlandığını, beslenme programını, hedeflerini Aksu Haber'e anlattı.
2018 yılında dünya vücut geliştirme şampiyonu olan kadir karadutlu yarışmalara tekrar katılacağını ve bu yarışmayı da birincilikle bitireceği söyledi.
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