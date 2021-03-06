Kafe ve restonlarda hafta sonu mesaisi!
Uzun bir aradan sonra kafe ve restoranlar hafta sonu mesaisi yaşadı.
KAHRAMANMARAŞ 06.03.2021, 12:27 06.03.2021, 13:29
Kısıtlama gölgesinde boş kalan kafe ve restoranlarda müşteri yoğunluğu oluşmaya başladı.
Kasım ayından itibaren kapalı kalan kafe ve restoranlarda işletme sahiplerininde yüzü gülmeye başladı.
Kısıtlamaların kalkmasıyla kepenkleri kaldıran kafe ve restoran işletmecileri vatandaşlara çağrılarda bulundu.
Haber – Emre Ataç
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