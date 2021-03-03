Kafeler açıldı hasret bitti!

Koronavirüsle mücadelede alınan sıkı tedbirlerin etkisini göstermesiyle birlikte normalleşme sürecinde ilk adım atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında "2 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçildiğini" duyurdu.

Alınan kararlardan biri de çok yüksek riskli iller dışındaki kentlerde kafe, pastane ve restoranların hizmete başlaması oldu.

Sabah 07:00 akşam 19:00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile hizmet verecek olan işletmeler, müşterilerini ağırlamaya başladı.

Cafe işletmecisi Cihat Kahraman müşterilerini özlediklerini söyleyerek kontrollü normalleşme kapsamında aldıkları tedbirlerle birlikte vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.