Kafeler müşterilerine kavuştu!

Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında aşınan kararlarla birlikte kafeler 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kafeterya gibi yeme içme yerlerinin, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabileceğini, bu mekânlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre Kafeler Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması şartıyla içeride müşteri kabul etmeye başladı.