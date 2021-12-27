“Kafkas Buluşma Gecesi” düzenlendi!

Doğu Akdeniz gençlerinin bir araya geldiği gecede Kafe, Apsuva ve şeşen oyunları oynandı.

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: “Kafkas kökenli hemşerilerimizin, kendi kültürlerini yaşatması ve gelecek nesillere aktarmasını önemli buluyorum.” diye konuştu.