KAFUM’da 4 etkinlik sanatseverlerle buluşuyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde düzenlediği iki uluslararası etkinlikle ülkenin kültür ve sanat nabzını tutmaya devam ediyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün açılış programıyla start vereceğimiz 7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı’nın ilk gününde Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) iki ünlü yazar konuk edeceğiz. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Şairi” ile “Necip Fazıl Şiir Ödülü” verilen Yazar Ahmet Murat, 14.00’da okurlarıyla buluşacak. Yine aynı merkezde saat 17.00’da “Portakal Turta Bir de Kirpi”, “Ablam Uzak Ülkede” ve “Amerika Sen Busun” gibi birçok kitapta imzası bulunan Yeni Şafak Köşe Yazarı İsmail Kılıçarslan edebiyatseverlerle bir araya gelecek” bilgileri aktarıldı.

İki Panel de KAFUM’da

Bugün KAFUM’da iki panelin de düzenleneceğine dikkat çekilen açıklamanın devamında ise, “2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’miz kapsamında düzenleyeceğimiz ‘Kültür Sanat Gazeteciliği’ başlıklı panelimiz bugün 15.30’da, ‘41 Kere İstiklal: İstiklal Marşı Şerhi’ başlığıyla düzenleyeceğimiz panel ise yine bugün 17.00’da Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.