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KAGİD üyeleri Başkonuş Yaylası’nda stres attı

Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) Üyeleri, yoğun çalışma temposunun stresini Başkonuş Yaylası’nda attı.

KAHRAMANMARAŞ 24.05.2022, 15:18 24.05.2022, 15:26
KAGİD üyeleri Başkonuş Yaylası’nda stres attı
KAGİD üyeleri Başkonuş Yaylası’nda stres attı
KAGİD üyeleri Başkonuş Yaylası’nda stres attı

Akdeniz’in incisi, cennetten bir köşe diye adlandırılan Kahramanmaraş turizminin gözbebeği Başkonuş Yaylası’nın bu hafta sonu misafirleri KAGİD üyeleri oldu.


Başkonuş Yaylası Onursal Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz ve eşi Süreyya Erdoğanyılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen gezi etkinliğinde KAGİD üyesi girişimci kadınlar, kartpostallık manzaranın keyfini çıkardı. 


“ERDOĞANYILMAZ AİLESİ KAHRAMANMARAŞ İÇİN BİR DEĞER”
Düzenlenen etkinlik hakkında açıklama yapan KAGİD Başkanı Neşe Yıldızhan, Erdoğanyılmaz Ailesinin Kahramanmaraş için bir değer olduğuna vurgu yaparak; “Bugün dernek üyelerimizle Başkonuş Yaylası Onursal Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz ve kıymetli eşi Süreyya Erdoğanyılmaz’ın ev sahipliğinde şehrin stresinden uzak, muhteşem bir gün geçirdik. 2011 Yılında Başkonuş Yaylası’nı Kahramanmaraş Turizmine kazandıran Serdar Erdoğanyılmaz’a ne kadar teşekkür etsek az. Yine aynı zamanda Kahramanmaraş Maraş Mutfağının eşsiz lezzetlerinin tanıtımını her platformda yapan Gastronomi turizmini canlandırmaya çalışan Süreyya Erdoğanyılmaz’a ne kadar teşekkür etsek az diye düşünüyorum. Tabi bayrağı devralan Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ve eşi Aslı Erdoğanyılmaz’ın yaptıkları çalışmalar sayesinde Başkonuş Yaylası uzun süredir sadece yurtiçinden değil yurtdışından da ziyaretçiler alıyor.  Burası şehrimiz turizminin gözdesi oldu. Erdoğanyılmaz Ailesi, gerçek anlamda Kahramanmaraş Sevdalıları. Yıllardır yaptıkları özverili çalışmalarıyla şehrimizi tüm değerleriyle tanıtmaya çalışıyorlar. Bu yüzden Erdoğanyılmaz ailesi bu şehir için bir değer diyorum” dedi. 


Yıldızhan, konuşmasının devamında ise, “Burayı ilk kez gören üyelerimiz hayran kaldılar. Süreyya Hanım, bizlere kendi elleriyle hazırladığı Maraş Mutfağının eşsiz lezzetlerini sundu. Tek kelimeyle her şey muhteşemdi. Ormanda kuş sesleri eşliğinde mis gibi havada doğa yürüyüşü yaptık, ata bindik. Hatta çocukluğunu özleyen üyelerimiz atlı karıncaya bile bindiler, müzik eşliğinde eğlendiler. E tabi Başkonuş Yaylası anlatılmaz, yaşanır! Bu güzelliğe doyamadık, bir sonraki ziyaretimizde konaklamayı planladık bile. Ben tekrar nazik ev sahiplikleri için Serdar Erdoğanyılmaz ve eşi Süreyya Erdoğanyılmaz’a şahsım, yönetim kurulum ve üyelerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
“BU ŞEHRİN UFKUNU KADINLAR AÇACAK”
Başkonuş Yaylası Onursal Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz ise, Kadın Girişimcileri ağırlamaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek; “Bugün başarılı girişimci kadınlar yaylamızı daha da güzelleştirdiler. Ben hep söylüyorum; Kahramanmaraş’ın ufkunu hanımlar açacak. Buna inancım tam. Kadın Girişimciler Derneği’nin çalışmalarını takip ediyor ve önemsiyorum. Bu anlamda Dernek Başkanı Neşe Yıldızhan’ı, başarılı kadınlarımızı bir çatı altında toplayıp, kadın dayanışmasını ön plana çıkardığı için tebrik ediyorum. İnşallah şehrimizi hep birlikte hayal ettiğimiz en güzel noktaya getireceğiz. Ne iyi ettiniz, iyi ki geldiniz. Yaylamızı daha da şenlendirdiniz. Her zaman bekliyoruz” şeklinde konuştu.

#Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği #Aksu Tv #aksu tv haber #i Başkonuş Yaylası
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