KAGİD Yeni Başkanını seçti

KAGİD Eski Başkanı Kibar Özdemir’in, tekrar aday olmaması üzerine, yeni başkan Özgür Haber Gazetesi Sahibi Neşe Yıldızhan oldu.

Ak Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, KAGİD başkanı Neşe Yıldızhan’a yeni görevinde başarılar diledi.

KAGİD Eski Başkanı Kibar Özdemir, Neşe Hanım Kahramanmaraş’ta büyük projelere imza atacaktır inanıyorum, her zaman yanında ve destekçisi olacağım dedi.

KAGİD başkanı Neşe Yıldızhan, “Şahsım, yönetim kurulu arkadaşlarım, üyelerimiz ve aramıza yeni katılacak olan üyelerimizle birlikte devraldığımız bayrağı en yukarılara taşımayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.