Kahramamanmaraş'ta trafik kazası!
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 01.08.2020, 17:35
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İsmail T. idaresindeki 33 VLA 17 plakalı otomobil, Merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu'nda, Salih O. idaresindeki 46 FS 474 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden İsmail T. ile otomobillerde bulunan Sefa O, Haşim G. ve İsa B. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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