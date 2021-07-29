Kahraman itfaiyeciler komşu şehir Osmaniye!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye Kırmacılar köyünde başlayan ve civar köylere yayılan yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk etti.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2021, 18:40
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, komşu şehir Osmaniye’de meydana gelen yangın üzerine teyakkuza geçti. Dün itibariyle başlayan, kent merkezindeki ormanlık bölge Kırmacılı köyünde büyüyen ve bazı evlerde yaşayan vatandaşların tahliye edildiği yangın için Kahramanmaraş’tan ekipler sevk edildi. Personel, araç ve su tankeri desteği verilen bölgede yangın gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor.
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