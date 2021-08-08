Kahraman İtfaiye’nin yeni destek noktası Muğla!
Bir süredir Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bölgedeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Muğla'ya intikal etti.
KAHRAMANMARAŞ 08.08.2021, 14:35
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yurdun birden fazla şehrini olumsuz etkileyen orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına desteğini sürdürüyor. İlk durakları Osmaniye olan ve buradaki yangınlar kontrol altına alınınca Antalya'nın Manavgat ilçesine intikal eden ekipler başarılı çalışmalarının ardından yeni bir bölgeye daha intikal etti. Bir süre önce 13 uzman itfaiye personeli ve 6 araçla Antalya'ya giden ekiplerin yeni çalışma alanı Muğla'nın Köyceğiz kırsalı oldu. İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, araç ve personellerin yangınlar tamamen kontrol altına alınana kadar çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
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