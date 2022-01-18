Kahraman , “Korkma! İstiklal İlham Verir” projesinin detaylarını Aksu Haber'e anlattı.

Yarışmada, Maraş millî mücadelesini tüm öğrencilere anlatmak ve 12 Şubat İstiklal mücadelesini ölümsüzleştirmek.



Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman , “Korkma! İstiklal İlham Verir” projesinin Detaylarını Aksu Habere Anlattı.



“Milletlerin tarihinde bazı dönüm noktaları ve emsali görülmemiş tarihi olaylar vardır. Maraş harbi, Türk tarihinin yeniden yazılmasına vesile olan olağanüstü bir direniş örneğidir. Fransız işgali altında kalmış olan Maraş, İstiklal Savaşı’nda gösterdiği emsalsiz kahramanlığı ile sonsuza kadar bayrağı, inancı ve kültürü ile bu ruhu tüm dünyaya ispatlamış güzide bir şehirdir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirecek olduğumuz “Korkma! İstiklal İlham Verir” projemizin amacı, 1.Dünya Savaşı’ndan sonra işgal edilen Anadolu topraklarının kurtuluşunun fitilini ateşleyen Maraş millî mücadelesini tüm öğrencilerimize anlatmak ve 12 Şubat İstiklal mücadelesini ölümsüzleştirmektir.

Bu projemiz ile ayrıca öğrencilerimizin kültürel düzeylerinin geliştirilmesi, estetik-görsel duyarlılıklarının kazandırılması, ifade yetilerinin geliştirilmesi, gözlem yapma gibi becerilerinin geliştirilmesi, onlara zengin ve anlamlı yaşantılar kazandırılması ve Kahramanmaraş’ın milli kahramanları hakkında farkındalık oluşturma ile bilinçlendirme çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.

İL Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlarımızda gerçekleştireceğimiz proje kapsamında ödüllü yarışmalar yapılacaktır. Bu yarışmalar;

Lise öğrencileri arasında “Kahramanıma Mektup Yarışması”,

Ortaokul öğrencileri arasında şiir yarışması,

İlkokul öğrencileri arasında resim yarışmalarıdır.

Ayrıca projemiz kapsamında okullarımızda çeşitli etkinlikler yapılacaktır.

Projemizin tüm öğrencilerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.”