Kahraman pehlivanlar 15 Temmuz anısına peşrev çekti!
Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında peşrev çekme yarışması düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2020, 13:28 15.07.2020, 13:41
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Alpedo-Kervan Lezzet Grubunun büyük sponsorluğunda gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlaması çerçevesinde peşrev çekme yarışmasına büyük katılım sağlandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Aksu Haber’e özel röportaj vererek “15 Temmuz’u unutmamamız lazım ve bunu gençlerimize aktarmamız lazım” dedi.
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