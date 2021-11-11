Kahraman sağlıkçılara Büyükşehir’den destek
Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısında alınan karara göre, belediye otobüsleri sağlık çalışanlarına yılsonuna kadar ücretsiz oldu.
KAHRAMANMARAŞ 11.11.2021, 18:37
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına yönelik bir destek daha geldi. Kasım ayı olağan meclis toplantısında alınan karar kapsamında, sağlık çalışanları belediye otobüslerini ücretsiz şekilde kullanabilecek. 4642 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde alınan karar, 12 Kasım Cuma günü (yarın) itibariyle geçerli olacak. 31 Aralık Cuma’ya kadar devam edecek ücretsiz otobüs desteğinden sağlık hizmeti veren tüm kamu ve özel sektör çalışanları yararlanabilecek.
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